كرة اليد، سيدات الأهلي يهزم الزمالك 28 - 22 فى الدورى

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، علي فريق الزمالك بنتيجة 28-22 ، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري،على صالة الزمالك.

وكان النادي الأهلي تقدم في الشوط الأول بنتيجة 13-7، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 28ـ22.

الأهلي يفوز علي الطيران

وكان فريق سيدات اليد بـ الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران، بنتيجة 43-17، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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