زمالك 2009 يفوز على الأهلي بثنائية في بطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على الأهلي بثنائية نظيفة، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز ثنائية الزمالك كل من: "آدم محمد القزاز، وأدهم محمد".

مباراة الزمالك والأهلي في بطولة الجمهورية للناشئين

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وظهر الفريق بشكل فني وبدني متميز، وكثافة هجومية قوية على مدار شوطي اللقاء، نتج عنها تسجيل هدفين، عن طريق آدم القزاز وأدهم محمد في الدقيقتين 11 و80 من عمر اللقاء، كما أهدر الأبيض أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

وحرص على حضور المباراة كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

كما شهدت المباراة تواجد أنطوني بافو مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسكوت ليبي أخصائي اكتشاف المواهب بالاتحاد الدولي، بالإضافة إلى علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد الجوهري مدير مشروع اكتشاف وتنمية المواهب بالاتحاد المصري، والجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف.

الجهاز الفني لفريق الزمالك 2009

ويقود فريق الزمالك 2009 كل من: " سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، ماهر محمد أخصائيًا للإصابات والتأهيل، سيد معتز معدًا بدنيًا، عمرو عيسى محللًا للأداء، يوسف سيد مسؤولًا للمهمات".

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