الأهلي يطالب الجبلاية بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام وإسناد مباراة القمة لطاقم أوروبي

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يطالب فيه بسرعة تعيين خبير أجنبي للتحكيم.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: " أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر فيه عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت في نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة.. وطالب النادي بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة مع توفير عوامل تساعده على النجاح.. كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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