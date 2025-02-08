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رياضة

الأهلي يقترب من حسم ملف تجديد رامي ربيعة

رامي ربيعة مدافع
رامي ربيعة مدافع الأهلي

 قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك شبه اتفاق مع رامي ربيعة مدافع الفريق من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث تم الاستقرار على تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين على أن يكون الإعلان قريبا بعد توقيع اللاعب. 

أكد مصدر داخل الأهلي أن وسام أبو علي مهاجم الفريق لن يلحق بمباراة غزل المحلة الثلاثاء القادم، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية. 

قال مصدر داخل الأهلي إن فرص لحاق عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق بمباراة غزل المحلة الثلاثاء القادم تبقي ضعيفة في ظل استكمال اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية. 

 

أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك تمهل في عودة أشرف داري مدافع الفريق الي الحسابات الفنية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ومشاركته بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية امس. 

أضاف: هناك تفكير في تأجيل عودة اللاعب إلى القائمة لمباراة الإسماعيلي التي تعقب مباراة غزل المحلة القادمة خاصة وأن اللاعب عاد للمشاركة بشكل تدريجي إلي التدريبات الجماعية. 

قال مصدر داخل الأهلي إن أشرف بن شرقي لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وأن قرار انضمامه من عدمه الي قائمة المباراة يرجع لرؤية الجهاز الفني ولكن اللاعب جاهز على الصعيد الطبي. 

يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا لمواجهة غزل المحلة المحدد لها الثلاثاء القادم. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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