مناقشة تطور السينما الوثائقية المغربية ضمن محاضرات مهرجان الإسماعيلية للأفلام (صور)

شارك المخرج المغربي هشام فلاح، في محاضرة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية الوثائقية والقصيرة، المنعقد في الفترة من الخامس إلى الحادي عشر من فبراير 2025 بمشاركة ستة وثمانين فيلمًا من 32 دولة.

مهرجان سلا الدولى للسينما

وتحدث هشام فلاح خلال المحاضرة عن دوره كمدير فني لمهرجان سلا الدولي لسينما المرأة، بالإضافة إلى إدارته لمهرجان أكادير الدولي للفيلم الوثائقي فيدا دوك.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

عرض فيلم رأس اللص

كما عرض خلال المحاضرة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام، فيلمًا بعنوان في رأس اللص وهو أحد المشاريع التي قدمها الطلاب المشاركون في إحدى الورش التي يشرف عليها حيث يعكس الفيلم الحياة اليومية لأحد الأفراد في المجتمع المغربي إلى جانب مجموعة من المشاريع الأخرى التي أنجزها طلبة ورشته.

السينما الوثائقية المغربية

وتأتي مشاركة هشام فلاح في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، لتبرز تطور السينما الوثائقية المغربية وقدرتها على التفاعل مع القضايا المحلية والعالمية مما يعزز حضورها في المهرجانات الدولية.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

كما تأتي مشاركته ضمن برنامج مخصص لتكريم رواد السينما التسجيلية في العالم حيث قدم رؤيته وتجربته الفنية إلى جانب أسماء بارزة مثل المخرج الأمريكي روس كوفمان والمخرج الكاميروني جان ماري تينو.

ويعد هشام فلاح من الأسماء البارزة في المشهد السينمائي المغربي فهو مخرج ومصور درس في مدرسة لوي لوميير في باريس وقد كتب وأخرج فيلمين قصيرين هما الانتباه وبلكون أتلانتيكو كما أنجز ثلاثين فيلمًا وثائقيًا معظمها لمحطات تلفزيونية فرنسية.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

وأعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الذي ينظمه المركز القومي للسينما أن برنامج هذه الدورة يتضمن عرض واحد وخمسين فيلمًا في المسابقات الرسمية الثلاث موزعة على عشرة أفلام تسجيلية طويلة وأربعة وعشرين فيلمًا في فئة الأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك وسبعة عشر فيلمًا ضمن مسابقة النجوم الجديدة كما يعرض المهرجان خمسة وثلاثين فيلمًا خارج المنافسة تحت شعاري عين على التاريخ ونظرة على السينما العالمية.

لجنة تحكيم المسابقة

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة المخرج الكاميروني جان ماري تينو بينما تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك الناقدة الفرنسية سولونج بوليه أما مسابقة النجوم الجديدة فتترأسها الباحثة التونسية إنصاف وهيبة.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الذي انطلقت أولى دوراته عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين من أوائل المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة مما يجعله منصة أساسية للاحتفاء بالإبداع السينمائي الوثائقي واستكشاف الأصوات الجديدة في هذا المجال.

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