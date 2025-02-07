قناة السويس تعرض تجربتها الرائدة في تصنيع اليخوت خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للقوارب (صور)

تشارك هيئة قناة السويس في معرض القاهرة الدولي للقوارب واليخوت في دورته السابعة، والذي ينعقد خلال الفترة من 6 – 9 فبراير 2025 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تحت رعاية هيئة قناة السويس ووزارة النقل ووزارة السياحة.

وذلك في إطار تبنى قناة السويس استراتيجية ناجحة في توطين صناعة اليخوت في مصر واستغلال موقعها الفريد في وضع مصر في مكانة بارزة على خريطة سياحة اليخوت العالمية.

جناح هيئة قناة السويس بالمعرض، فيتو

جناح هيئة قناة السويس بالمعرض، فيتو

كامل الوزير يتفقد جناح قناة السويس

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جناح هيئة قناة السويس في المعرض، حيث أشاد بجهود الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اليخوت والمشاركة في خطة تحويل مصر إلى مقصد عالمي لسياحة اليخوت، معربًا عن تطلعه لتنامي دور قناة السويس نحو تصنيع يخوت تضاهي نظيرتها العالمية من حيث الجودة وتكنولوجيا البناء.

جناح هيئة قناة السويس بالمعرض، فيتو

جناح هيئة قناة السويس بالمعرض، فيتو

تسليط الضوء على نماذج وتصميمات اليخوت

وتقوم هيئة قناة السويس خلال مشاركتها في المعرض بتسليط الضوء على نماذج وتصميمات اليخوت الحديثة التي نجحت شركةEgypt Yachts في تصنيعها، وهي الشركة التي أسستها قناة السويس بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجي توطين صناعة اليخوت. وفي هذا الصدد تسلمت قناة السويس يختين تم تصنيعهما بترسانة جنوب البحر الأحمر، وهما "نصر" و"إرادة".

قناة السويس تقطع شوطا هاما في تحويل مصر إلى مركز هاما لصناعة اليخوت في المنطقة

كما قطعت هيئة قناة السويس خطوات جادة في تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز دولي لسياحة اليخوت، حيث تعمل على تطوير 3 مراين عالمية في مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس تستوعب كافة أنواع اليخوت بمختلف حمولاتها وأحجامها، وانتهت الهيئة فعليًا من تطوير أول مارينا نموذجي لسياحة اليخوت في مصر بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تزيد على 100 يخت.

جناح هيئة قناة السويس بالمعرض، فيتو

جناح هيئة قناة السويس بالمعرض، فيتو

جناح هيئة قناة السويس بالمعرض، فيتو

تحسين تجربة عبور اليخوت بالقناة

و نجحت قناة السويس في تحسين تجربة عبور اليخوت والتراكي بالمراين التابعة بمدن القناة الثلاث، عبر تطوير منصة رقمية وتطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة يتميز بواجهة عصرية ويقدم خدمات الحجز الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الخاصة بتقدير رسوم عبور القناة والرسو بالمارينا، فضلًا عن توفير مجموعة من الخدمات الأساسية مثل أعمال الصيانة والتزود بالوقود وغيرها، بما يساعد اليخوت على استكمال رحلاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.