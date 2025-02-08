السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا

جوزيف عون
جوزيف عون

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت أن رئيس الجمهورية جوزيف عون وقّع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وتتشكل الحكومة الجديدة التي يترأسها نواف سلام من 24 وزيرًا.

فيما شدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف الدكتور نواف سلام، على ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بالتاريخ المحدد في 18 فبراير الحالي من دون تأخير.

 

سلام يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من لبنان

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف -خلال استقباله اليوم السبت، نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية- على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار والاستقرار.

 

ومن جهتها، أكدت أورتاجوس دعم الولايات المتحدة الأمريكية، للحكومة اللبنانية المرتقبة في ضوء رؤية الرئيس سلام القائمة على الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، مبدية أملها بأن تبصر الحكومة النور في القريب العاجل.

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