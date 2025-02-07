بخاتم نجمة داود، نائبة المبعوث الأمريكي تطلق تصريحات مثيرة عن حزب الله من لبنان

تسبب لقاء نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الجمعة، في إثارة الرأي العام اللبناني، خاصة بعد تصريحاتها عن تشكيل الحكومة الجديدة.

تصريحات مثيرة من نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط

وأكدت نائبة المبعوث الأمريكي ضرورة إبعاد حزب اللبناني عن الحكومة التي يتم تشكيلها حاليا في لبنان، قائلة:" يجب التأكد من أن حزب الله ليس جزءًا من الحكومة بأي شكل من الأشكال".

لقاء مورجان أورتاجوس وجوزيف عون، فيتو

وردًا على ذلك، أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا قال فيه: إن بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط يعبر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنية به".

إبعاد حزب الله من الحكومة الجديدة

و لفت متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، تعليقًا على الخطوط الحمراء الّتي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لوجود حزب الله في الحكومة اللبنانية.

لقاء مورجان أورتاجوس وجوزيف عون، فيتو

والخلاف بين نبيه بري ونواف سلام على تسمية الوزير الشيعي الخامس أدى إلى تباطؤ في اندفاعه رئيس الجمهورية جوزيف عون نحو التحرك عربيًا ودوليًا، بعد أن حظي انتخابه بتأييد عربي ودولي غير مسبوق، وقوبل بارتياح لبناني.

وظهرت أورتاجوس بصورة مع الرئيس اللبناني، وهي ترتدي خاتم في يدها على شكل نجمة داود، حيث تعد هذه النجمة هي الأكثر شهرة في الثقافة اليهودية، وهي الموجودة على علم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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