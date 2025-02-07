محافظ الإسماعيلية يشهد المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للهوكي بستاد هيئة قناة السويس (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للأندية الابطال للهوكي بين فريقي الشرقية ومصنع الطائرات،، ومراسم تتويج أصحاب الثلاثة مراكز الاولي بالبطولة "رجال وسيدات" بستاد هيئة قناة السويس.

أبرز الحضور خلال البطولة

و ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، واللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين المصري والإفريقي.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

تحقيق إنجاز جديد

حيث حقق فريق الشرقية للهوكي إنجازًا جديدًا بتتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، بعدما تغلب على فريق مصنع الطائرات بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية التي أقيمت على أستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

فيما فاز بالمركز الثالث نادي بور فؤاد، وفي بطولة السيدات حصد نادي سموحة المركز الثالث متوجا بالميدالية البرونزية.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

التأهل إلى نهائي البطولة

وكان مصنع الطائرات قد تأهل إلى النهائي بعد تصدره المجموعة B بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما حجز الشرقية الرياضي مقعده في المباراة الختامية بعد تصدره المجموعة A برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بورفؤاد الذي حل ثانيًا بنفس الرصيد.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

ويؤكد هذا التتويج استمرار الهيمنة المصرية على بطولات الهوكي الإفريقية، حيث يسعى الأندية المصرية دائمًا لتعزيز مكانتها في تاريخ اللعبة على مستوى القارة.



جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

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