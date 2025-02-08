مهرجان الإسماعيلية الدولي يعرض أفلام اليوم بمركز شباب فنارة في فايد

يُقام اليوم السبت عرض خاص لعدد من الأفلام المختارة في مركز شباب فنارة بمدينة فايد، في إطار فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وذلك تحت رئاسة المخرجة هالة جلال، التي تسعى لتوسيع دائرة العروض لتصل إلى أماكن جديدة، بهدف تعزيز ثقافة السينما الوثائقية والتسجيلية في مختلف أنحاء محافظة الإسماعيلية.



عروض اليوم بمركز الشباب

تضم عروض مركز شباب فنارة اليوم مجموعة من الأفلام التي تعكس التنوع الفني والموضوعي للمهرجان، حيث تتناول القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية بأساليب سردية متميزة.

ومن المتوقع أن يحضر العروض عدد من محبي السينما، بالإضافة إلى المخرجين والنقاد والمهتمين بالفن السينمائي، في أجواء تفاعلية تتيح للجمهور فرصة مناقشة الأفلام والتواصل مع صناعها.

استراتيجية تعزيز انتشار المهرجان

أكدت المخرجة هالة جلال، رئيسة مهرجان الإسماعيلية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز انتشار المهرجان ليصل إلى فئات أوسع من الجمهور، مشيرةً إلى أن إقامة عروض في مدينة فايد يُعد خطوة مهمة في إشراك المجتمعات المحلية في الفعاليات الثقافية الكبرى.

تقديم تجربة واعدة للجمهور

وأضافت أن المهرجان يعمل على تقديم تجربة سينمائية فريدة للجمهور في الإسماعيلية وخارجها، حيث لا تقتصر العروض على قاعات السينما التقليدية، بل تمتد إلى المساحات العامة والمراكز الشبابية.



إقبال ملحوظ من الجمهور

شهدت الدورة الحالية من المهرجان إقبالًا ملحوظًا على العروض والفعاليات المصاحبة، مما يعكس تزايد اهتمام الجمهور المصري والعربي بالسينما التسجيلية والقصيرة.

ويضم المهرجان هذا العام مجموعة متميزة من الأفلام من مختلف دول العالم، تتناول موضوعات متنوعة مثل الهوية، والهجرة، والبيئة، وقصص إنسانية ملهمة، مما يجعله منصة دولية رائدة لعرض الأفلام التي تعبر عن قضايا مجتمعية مهمة.



مهرجان الإسماعيلية واهدافه

يُعد مهرجان الإسماعيلية أحد أهم المهرجانات السينمائية المتخصصة في المنطقة العربية، حيث يهدف إلى دعم صناع الأفلام التسجيلية والقصيرة، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض أعمالهم على جمهور واسع.

كما يشكل المهرجان فرصة للحوار وتبادل الخبرات بين المخرجين والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز صناعة السينما التسجيلية في مصر والعالم العربي.



يستمر المهرجان حتى 11 فبراير الجاري، حيث سيتم الإعلان عن الجوائز والتكريمات الخاصة بالأفلام الفائزة في المسابقات المختلفة.

ويأمل القائمون على المهرجان أن تساهم هذه الدورة في نشر ثقافة السينما التسجيلية والقصيرة، وتحقيق تفاعل أكبر مع الجمهور، خاصة في المناطق التي لا تتاح لها الفرصة لمشاهدة هذا النوع من الأفلام بشكل منتظم.

يُذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يُقام سنويًا تحت إشراف المركز القومي للسينما، ويُعد من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991، واستمر منذ ذلك الحين في تقديم محتوى سينمائي متميز يبرز إبداعات المخرجين من مختلف أنحاء العالم.



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