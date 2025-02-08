كرة اليد، حسن وليد يعود للمباريات بعد تعافيه من الإصابة

كرة اليد، شارك حسن وليد قداح لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ونادي كيلسي البولندي، في مباريات فريقه بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وشارك حسن وليد مع فريقه في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس بولندا، وجاء تواجده على المستوى الدفاعي فقط.

وغاب حسن وليد عن قائمة منتخب مصر في بطولة العالم الأخيرة بسبب الإصابة، وهو ما أثر بشكل سلبي على جاهزية الفريق بشكل عام.

سيف الدرع يقترب من برشلونة

وعلى جانب آخر، تلقى سيف الدرع لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد المحترف ضمن صفوف فريق ليموج الفرنسي، اتصالات من مسئولي نادي برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه بداية من الموسم المقبل 2025/5026.

وقدم سيف الدرع أداء قويا ومميزا خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة العالم الأخيرة، والتي أقيمت في كرواتيا والدنمارك والنرويج، واحتل فيها الفراعنة المركز الخامس.

تجديد الدماء في منتخب كرة اليد

وفي سياق متصل، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تطبيق سياسة الإحلال والتجديد على المنتخب الأول رجال، خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد سيطلب من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، تجديد الدماء داخل صفوف المنتخب والاستعانة بالعناصر صغيرة السن من منتخبات الشباب والناشئين.

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