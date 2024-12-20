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ثقافة الشرقية تشارك في احتفالية تأسيس منتدى وبرلمان الأطفال

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

شارك فرع محافظة الشرقية الثقافي باحتفالية تأسيس وإطلاق منتدى وبرلمان الأطفال، بحسب ما أكدته وفاء لبيب مديرة إدارة مكتب مدير عام فرع  ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر. 

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وكانت المحافظة قد أقامت تلك الاحتفالية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمكتبة مصر العامة بالشرقية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030.

وذلك بحضور محافظ الشرقية المهندس حازم الأشمونى، والدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ.

بالإضافة إلى الدكتور محمد مصطفي مدير عام برنامج منتدى الطفل على مستوى الجمهورية والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة وأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، والأستاذة هبه محمد مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام  وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

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وتم تكريم الكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، واستلم الشهادة بالنيابة عنه وفاء لبيب مدير إدارة مكتب مدير عام فرع ثقافة الشرقية.

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وفاء لبيب ادارة مكتب رئيس الفرع محافظة الشرقية فرع شرق الدلتا الثقافى احمد سامى خاطر رئيس فرع شرق الدلتا الثقافى ثقافة الشرقية

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