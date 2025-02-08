أصالة تثير الجدل بالحديث عن الأمانة والخيانة، ما القصة ومن المقصود؟

أثارت الفنانة السورية أصالة الجدل على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، بتغريدة مثيرة عن الأمانة والخيانة.

وقالت أصالة: "الأمانة لا تتجزأ والأمين لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ولايستغلّ ولا يظلم والعكس صحيح".

متابعو أصالة انهالوا بالتعليقات على البوست، مشيرين إلى أن هذا التعليق ربما قصدت من خلاله زوجها السابق طارق العريان، والذي يأتي بعد أيام على بيان طارق الذي أصدره على خلفية أزمة أغنية "60 دقيقة حياة" التي جمعته وقتها بـ أصالة.

حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة

وكان المخرج والمنتج طارق العريان كشف الأسباب الحقيقية وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة.

وقال العريان في بيان أصدره أن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو "منصة يوتيوب" التي أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، بعد تقديمه الأوراق الرسمية التى تثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.

كما أضاف العريان، أنه حاول حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوقه الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق لنشر والتوزيع من بينها الأغنية مثار الجدل مع أصالة، وذلك بشكل ودي مع الجهات والفنانين المعنيين ولكن بدون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.

طارق العريان يهدد أصالة

واستكمل العريان في بيانه أنه اضطر في النهاية للمطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة يوتيوب وإرسال كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال وكان أول رد من يوتيوب مطلع يناير المنصرم بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي "60 دقيقة حياة"، مؤكدا أنها ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حاليا، ومن بينها أيضا أغنيات "خانات الذكريات" و"الورد البلدي" و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"، إضافة إلى ألبومات "مهتمة بالتفاصيل" و"شخصية عنيدة".



واضطر طارق العريان لإعلان تفاصيل ما حدث في بيان صحفي بعد المغالطات والإشاعات والكلام غير الصحيح المتداول على منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام والهجوم الذي تعرض له من الجماهير بدون علمهم الحقيقة الكاملة وراء ما حدث، مؤكدا أنه لن يتنازل عن إجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية مادامت الحلول الودية والمهنية لم تجد نفعا.

تفاصيل أغنية "60 دقيقة حياة"

يذكر أن أغنية "60 دقيقة حياة" كانت من ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم للفنانة أصالة وظهر للنور منذ تسع سنوات وضم عشر أغنيات من بينها "ملهمته الوحيدة" و"خانات الذكريات"، وحققت الأغنية الرئيسية أكثر من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكان الألبوم نفسه من إنتاج طارق العريان، بجانب العديد من الألبومات والأغاني التي أنتجها من وقتها ولم يستطع الاستفادة من حقوق النشر والتوزيع رغم مطالباته ومحاولاته العديدة لذلك، ويسير حاليا على نهج الاتجاهات القانونية للمطالبة بحقوقه.

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