الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بالغربية

إصابة 6 أشخاص في
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالسنطة

شهد طريق كفر كلا الباب في نطاق مدينة السنطة بـ محافظة الغربية حادث تصادم مروع بين دراجتين بخاريتين "موتوسيكل"، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

إصابة شخصين صدمتهما سيارة في الغربية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق طنطا- القاهرة الزراعي

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث على الطريق المذكور، وعلى الفور انتقلت فرق الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تتفاوت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.

 

أسباب الحادث

وبدأت الأجهزة المعنية بـ محافظة الغربية في التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، بينما أشار شهود عيان إلى أن الطريق كان مزدحمًا في وقت وقوع الحادث، مما قد يكون ساهم في التصادم.

يواصل رجال الأمن بـ محافظة الغربية  جهودهم لتأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور.

 

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

 أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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