القبض علي سائق سيارة تسبب في إصابة 5 أشخاص بطريق أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي سائق سيارة ملاكي تسبب في إصابة 5 أشخاص في تصادم بسيارة اخري، بطريق السادس من اكتوبر بدائرة قسم ثالث اكتوبر، وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة التي كان يقود بها المتهم هي السبب، وذلك فقا لشهود العيان وتم التحفظ علي سيارته من قبل الخدمات المرورية.



البداية بلاغ تلقائه رئيس مباحث أكتوبر ثالث المقدم محمد داود، يفيد فيه أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق على الطريق بدائرة القسم اصطدم بسيارة أخرى مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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