الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض علي سائق سيارة تسبب في إصابة 5 أشخاص بطريق أكتوبر

تصادم سيارتين ووقوع
تصادم سيارتين ووقوع مصابين بطريق اكتوبر،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي سائق سيارة ملاكي تسبب في إصابة 5 أشخاص في تصادم بسيارة اخري، بطريق السادس من اكتوبر بدائرة قسم ثالث اكتوبر، وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة التي كان يقود بها المتهم هي السبب، وذلك فقا لشهود العيان وتم التحفظ علي سيارته من قبل الخدمات المرورية.
 

البداية بلاغ تلقائه رئيس مباحث أكتوبر ثالث المقدم محمد داود، يفيد فيه أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق على الطريق بدائرة القسم اصطدم بسيارة أخرى مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محكمة مستأنف الاقتصادية تؤيد عدم مطابقة مسلسل النهاية لرواية "الظمأ والحنين"

انتحار ربة منزل بالصف حرقا بسبب خلافات زوجية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية سيارة ملاكي السادس من أكتوبر ثالث اكتوبر

مواد متعلقة

محكمة مستأنف الاقتصادية تؤيد عدم مطابقة مسلسل النهاية لرواية "الظمأ والحنين"

انتحار ربة منزل بالصف حرقا بسبب خلافات زوجية

مع بداية عام 2025، ترقيم التكاتك في الحوامدية وتحديد الأجرة (صور)

نتائج الحملات المرورية لتأمين احتفالات المواطنين برأس السنة الجديدة

مشاجرة بين جماهير مؤدي مهرجانات مشهورين بحفل رأس السنة بدهشور والأمن يتدخل

احتفالات الكريسماس، زحام مروري بشوارع الشيخ زايد وأكتوبر

السجن يغيب حمو بيكا وسعد الصغير عن إحياء حفلات رأس السنة

تفريع كاميرات المراقبة لضبط المتهم بدهس شاب في العياط
ads

الأكثر قراءة

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

س وج، كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي والرسوم المقررة على الموبايلات

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مدبولي يرد على السؤال الأبرز للمصريين

4262 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب تتراجع مساء أول أيام 2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

بعد طلقة تحذير، تفاصيل مقتل مصري على يد الشرطة الإيطالية

منوعات

المزيد

مشاهد من انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب (فيديو)

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

تقييم الوزراء والمحافظين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل توجد حالات يجوز فيها قطع الرحم؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة (فيديو)

مع بداية رجب، فضل الأشهر الحرم وما ينبغي على المسلم فعله فيها (فيديو)

أسماء سورة الزخرف وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية