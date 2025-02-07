بقيادة جوميز، الفتح يسقط أمام أهلي جدة بثنائية في الدوري السعودي

واصل جوزيه جوميز، مدرب نادي الفتح السعودي، نتائجه السلبية مع الفريق حيث خسر بهدفين نظيفين على يد أهلي جدة في الدوري السعودي.

هذه الخسارة تأتي بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق تحت قيادة جوميز، الذي تولى المسئولية الفنية للفريق بعد إقالة المدرب السابق ينس جوستافسون

ترتيب أهلي جدة والفتح

يحتل الفتح حاليًا المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد ست نقاط فقط من 13 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

النصر يضرب الفيحاء بثلاثية كريستيانو ودوران

وفاز فريق النصر، على الفيحاء، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024- 2025.

وجاء هدف النصر الأول عن طريق جون دوران في الدقيقة 22 من الشوط الأول. وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 72.

بينما أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر والأول له بعد 24 ساعة فقط من الاحتفال بعيد ميلاده الـ40.

وجاء الهدف في الدقيقة 74 ليرقص بعدها كريستيانو العرضة السعودية احتفالا بهدفه الأول في عمر الـ40.

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