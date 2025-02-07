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رياضة

قيد عمر مرموش رسميا في قائمة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

عمر مرموش
عمر مرموش

 انضم الثلاثي عمر مرموش وخوسانوف ونيكو إلى قائمة مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا في دوري أبطال أوروبا.

وانتهى مساء أمس الخميس الموعد النهائي لقوائم الفرق المحدثة في القائمة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، حيث سُمح للأندية بتسجيل ثلاثة لاعبين مؤهلين جدد كحد أقصى بعد انتهاء مرحلة الدوري وقبل بدء مرحلة خروج المغلوب.

 

قائمة مانشستر سيتي 

 قدم مانشستر سيتي قائمة مكونة من 22 لاعبا في القائمة الأولى قبل بداية مرحلة الدوري هذا الموسم، حيث تنص القواعد على أنه يمكن أن تتكون من 25 لاعبا كحد أقصى، اثنان منهم يجب أن يكونا حارسي مرمى.

وسيكون الثلاثي متاحًا للمشاركة في مباريات السيتي الفاصلة ضد ريال مدريد في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء 11 فبراير وخارج ملعبه يوم الأربعاء 19 فبراير.

وجاءت قائمة السيتي كالتالي:
حراس المرمى

إيدرسون، ستيفان أورتيجا مورينو، سكوت كارسون

المدافعون

مانويل أكانجي، ناثان آكي، روبن دياس، جون ستونز، عبد القادر خوسانوف، جوسكو جفارديول

لاعبو خط الوسط

نيكو، إيلكاي جوندوجان، جاك جريليش، كيفين دي بروين، بيرناردو، رودري، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيس، جيمس ماكاتي،  فيل فودين، جيريمي دوكو، سافينيو.

المهاجمون

إيرلينج هالاند، عمر مرموش

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