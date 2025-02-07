الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

رابطة البريميرليج تعلن عن مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

مدرب بورنموث
مدرب بورنموث

أعلنت رابطة البريميرليج رسميًا أن أندوني إيراولا، مدرب نادي بورنموث، فاز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير 2025.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 

تحت إشراف إيراولا، حقق نادي بورنموث نتائج رائعة خلال شهر يناير، حيث لعب 4 مباريات وفاز في 3 منهم وتعادل في مباراة واحدة. لم يهزم الفريق في أي مباراة خلال هذا الشهر.

هذا الإنجاز يعكس تأثير إيراولا الإيجابي على أداء فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويؤكد قدرته على قيادة الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية.

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