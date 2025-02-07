رابطة البريميرليج تعلن عن مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج رسميًا أن أندوني إيراولا، مدرب نادي بورنموث، فاز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير 2025.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

تحت إشراف إيراولا، حقق نادي بورنموث نتائج رائعة خلال شهر يناير، حيث لعب 4 مباريات وفاز في 3 منهم وتعادل في مباراة واحدة. لم يهزم الفريق في أي مباراة خلال هذا الشهر.

هذا الإنجاز يعكس تأثير إيراولا الإيجابي على أداء فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويؤكد قدرته على قيادة الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.