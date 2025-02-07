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حوادث

غدا محاكمة 13 متهمًا في قضية خلية داعش كرداسة الثانية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، غدا السبت محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية". 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

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