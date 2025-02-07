الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

غدا، محاكمة ٣٥ متهما بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد

عملات أجنبية
عملات أجنبية

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، جلسة محاكمة 35 متهمًا بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي.  

جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

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الدائرة الثالثة تهريب عملات أجنبية تعطيل أحكام الدستور والقوانين قيادة جماعة إرهابية مجمع محاكم بدر محكمة جنايات الإرهاب

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