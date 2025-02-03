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خارج الحدود

ترامب يعلن قطع المساعدات عن جنوب أفريقيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تعليق جميع أشكال التمويل المستقبلي لـ جنوب أفريقيا، مشترطًا استئناف الدعم بفتح تحقيق رسمي حول ما وصفه بـ”معاملة سيئة للغاية” تتعرض لها فئات معينة داخل البلاد.

ونشر ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” قائلًا: “سنوقف تمويل جنوب أفريقيا حتى تفتح تحقيقًا في تعاملها السيئ مع شريحة معينة من مواطنيها”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك الفئات أو الاتهامات الموجهة للسلطات الجنوب أفريقية.

وتُعد الولايات المتحدة من أكبر المانحين الدوليين، حيث تدعم المساعدات الأمريكية آلاف البرامج في 204 دول، بما في ذلك توفير أدوية منقذة للحياة لملايين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والملاريا، والمساهمة في تنقية مياه الشرب، وإزالة الألغام الأرضية في مناطق النزاعات السابقة، بالإضافة إلى تدريب أجهزة الشرطة المحلية على مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الحياة البرية من التجارة غير المشروعة.

من جهتها، حذرت صحيفة “واشنطن بوست” من التداعيات السلبية لهذا القرار، مؤكدة أن تقليص المساعدات الخارجية قد يضر بالمصالح الأمريكية أكثر مما يخدمها، خاصة أن هذه المساعدات تُعتبر جزءًا أساسيًا من القوة الناعمة للولايات المتحدة، وتحقق عائدات استراتيجية تفوق ما تنفقه الحكومة عليها.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جنوب أفريقيا الجنوب أفريقية

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