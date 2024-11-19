أخبار مصر اليوم: قمة العشرين تختتم أعمالها بالبرازيل وجنوب إفريقيا تتسلم الرئاسة.. بدء تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.. والقائمة الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تسلم سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، رئاسة مجموعة العشرين من البرازيل وذلك في ختام القمة مساء اليوم.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة العمل الثالثة حول تحول الطاقة والتنمية المستدامة كما شارك في ختام فعاليات القمة.

والتقط قادة قمة العشرين الصور التذكارية في اليوم الختامي للقمة.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وفي مُستهل الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ (12498) معلم للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

ودعا الأزهر من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات الموضحة التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في موعد غايته خمسة عشر يومًا اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/11/2024م ولن يلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد او بعد الموعد المحدد محددًا به التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية الذي يرغب التقدم اليها.

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

وتبدأ شركات السياحة، غدا الأربعاء، تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مساء اليوم، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر والتقدير لجميع القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية في جميع المحافظات على جهودهم خلال الفترة السابقة، والنتائج الإيجابية الملموسة التي طرأت في الواقع الميداني للعملية التعليمية، قائلًا: "أعتز بالعمل معكم، فقد حققتم إنجازات غير مسبوقة على الأرض، ويجب أن تفخروا بما أنجزتموه لصالح وطننا".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متوقعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحرى والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، أو استبدالها بامتحانات كل أسبوعين مرتين فى الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف على الطلاب.

ومن جانبها، نفى مصدر بوزارة التربية والتعليم، صدور قرار بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، أو استبدالها بامتحانات كل أسبوعين مرتين فى الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف على الطلاب، مشيرا إلى أن الأمر عار تماما من الصحة.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائجًا إيجابية في هذا الصدد، حيث أوضحت المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يوميًا، وبدء تسارع انشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار، والعمل على معالجة التحديات في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق وبحضور قيادات قطاع البترول وجريج ماكدانيال نائب رئيس الغرفة ونائب رئيس أباتشي الأمريكية ومديرها في مصر، وأعضاء الغرفة من رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة في مصر في قطاع البترول والغاز.

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