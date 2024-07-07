الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

السيسي يهنئ نظيره الجنوب أفريقي بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، توجه خلاله الرئيس بالتهنئة للرئيس الجنوب أفريقي بمناسبة فوزه في الانتخابات، وتوليه فترة رئاسية جديدة.

 الرئيس السيسي يؤكد استمرار التعاون بين البلدين

وأكد الرئيس السيسي استمرار التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، وهو ما ثمنه الرئيس "رامافوزا"، مؤكدًا بدوره أهمية تنامي العلاقات بين الدولتين، والمضي قدمًا في تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة. 

كما أكد الرئيسان استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة، وكذا الموضوعات التي تمس القارة الأفريقية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويعكس الأواصر الأخوية التاريخية التي تجمع شعوب القارة الأفريقية.


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