السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس جنوب أفريقيا: نحن عنيدون ولدينا أدلة جديدة على تورط إسرائيل بالإبادة الجماعية

رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، فيتو

 أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، أن بلاده مصممة على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متعهدًا بتقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.

ورفعت جنوب إفريقيا القضية في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.


وعندما سئل عن القضية، قال رامابوزا للصحفيين: "نحن عنيدون"، مؤكدا تصميمه «على المضي قدما في قضيتنا».

ومن المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى محكمة الأمم المتحدة الشهر المقبل لدعم قضيتها.

وأضاف الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه “وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات”، متابعًا: «نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن».

دفعة عربية

وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

والثلاثاء الماضي، توافق وزراء الخارجية العرب، في الاجتماع الذي عقد في القاهرة، على التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد البيان الختامي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بـ«توافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسميا لدعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية».

محاولات إسرائيلية

يأتي ذلك، فيما تسعى حكومة بنيامين نتنياهو جاهدة لإقناع أعضاء الكونجرس، بالضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط دعواها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بشأن الحرب في غزة، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" عن برقية مسربة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويقول مسؤولون إسرائيليون، إنهم يريدون من أعضاء الكونجرس، توجيه تحذيرات واضحة إلى جوهانسبرج من عواقب متابعة القضية، حيث تأمل إسرائيل أن تتبنى الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا، نهجا مختلفا تجاه إسرائيل، والحرب في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الإبادة الجماعية قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل محكمة العدل الدولية هجوم حماس وزراء الخارجية العرب حكومة بنيامين نتنياهو الحرب في غزة

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

قبل عودتها من جديد، حكاية 4 قرارات لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

ads

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية