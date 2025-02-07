استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

ذكرت تقارير إعلامية أن محكمة تركية في مدينة توكات، قضت بإلغاء غرامة مخالفة مرورية مفروضة على سائق سيارة نقل طلاب، بعد أن تقدم باحتجاج استعان بكتابته بالذكاء الاصطناعي.

سائق تركي يستعين بالذكاء الاصطناعي

وتلقى سائق الحافلة المدرسية، محمد جان دوران، مخالفة "الوقوف وإنزال طالب مدرسة في مكان غير مخصص"، وقيمتها 2400 ليرة تركية (نحو 67 دولارًا).

وقالت وسائل إعلام تركية، إن السائق شعر بالظلم، وقرر الاحتجاج على المخالفة التي رصدها "مفتش فخري"، وهم مراقبون متطوعون مع إدارات المرور لرصد المخالفات المرورية في الشوارع.

وبدلًا من توكيل محامي، ودفع أتعاب ورسوم تفوق قيمة المخالفة بكثير، قرر السائق الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لكتابة الاحتجاج.

وقدم دوران كل معلومات الحادث لأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليقدم له التطبيق احتجاجًا مكتوبًا يعتمد على كون المخالفة غير موثقة بالصور، رغم قدرة المفتش المروري على التقاط صورة للمخالفة من سيارته التي كانت تقف خلف سيارة النقل المدرسية المخالفة كما يزعم.

ودرست المحكمة الاحتجاج بالفعل، وقررت في نهاية الأمر، إلغاء الغرامة، وتصديق رواية السائق بأنه لم يوقف حافلته في مكان مخالف، بدلًا من رواية المفتش الفخري.

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