الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس معهد بحوث الإلكترونيات تشارك في دائرة الحوار العربية حول الذكاء الاصطناعي

معهد بحوث الاليكترونيات،
معهد بحوث الاليكترونيات، فيتو
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شاركت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات رئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات والمعلومات، في فعاليات "دائرة الحوار العربية حول الذكاء الاصطناعي في العالم العربي".

 دائرة الحوار العربية حول الذكاء الاصطناعي

 نظمت الفعالية جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت رعاية ورئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور عبد المجيد عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومحمد اليماحى رئيس البرلمان العربى.


استمرت الورشة الحوارية علي مدار يومين،  وجاء إنطلاق تلك الفعالية بحضور الدكتور  عمرو طلعت الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية تحديد إطار تنظيمي متوازن لحماية الدول العربية من المخاطر السيبرانية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية  تعزيز الابتكار الرقمي.

 كما شدد  على ضرورة التعاون بين الدول العربية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتفعيل الذكاء الاصطناعي بصورة تتناسب مع الاحتياجات العربية.

 


تجدر الإشارة إلى أن الفعالية تأتي في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية، والتي تعد منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية وتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

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