بهدف قاتل، بنزيما يقود اتحاد جدة للفوز على التعاون وتصدر الدوري السعودي (فيديو)

الدوري السعودي، خطف فريق اتحاد جدة، الفوز مع الدقائق الأخيرة أمام التعاون لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الدوري السعودي.

وأحرز هدف اتحاد جدة الأول عبد الرحمن العبود في الدقيقة 21.

وتعادل التعاون في الدقيقة 3+45 عن طريق موسى بارو

وألغى الحكم قراره باحتساب ركلة جزاء لاتحاد جدة بعد العودة لتقنية الفار في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز كريم بنزيما الهدف الثاني لاتحاد جدة في وقت قاتل بالدقيقة 5+90.

تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون

موعد مباراة الاتحاد والتعاون



ويحتل نادي الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي 49 نقطة بعد خوضه 19 مباراة في المسابقة حتى الآن، بواقع 15 انتصار وتعادل وهزيمتين.

وعلى الجانب الآخر، يأتي نادي التعاون في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد خوضه نفس عدد اللقاءات، بواقع 6 انتصارات و7 هزائم، ونجح الفريق في التعادل في 6 مباريات.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي كان قد حقق فوزًا في مباراته الماضية على فريق الخلود بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تعادل فريق التعاون مع نظيره الفيحاء بدون أهداف.

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