احتفال استثنائي من النصر السعودي بعيد ميلاد رونالدو (فيديو)

احتفل لاعبو النصر السعودي بعيد ميلاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، والذي أتم عامه الأربعين.

وقبل انطلاق تدريبات النصر السعودي اليوم الأربعاء، حرص لاعبو الفريق على الاحتفال به بكعك خاص مكون من عدد المرات التي توج فيها بالكرة الذهبية 5 مرات بالإضافة إلى شارة القيادة مع النادي ومنتخب البرتغال.

وحرص كريستيانو رونالدو على إلقاء كلمة قبل التدريبات جاءت كالتالي: "بالنسبة لي هي متعة كبيرة، شكرا على هذه الهدية، 39 كان العمر الجيد، وما أتمناه أن نفوز بمباراة الفيحاء التي ستقام بعد يومين، وستكون هذه أفضل هدية بالنسبة لي، هيا للتدريب".

أربعـون عامًا، غيّر فيها موازين كرة القدم،

وجعلنا شاهدين على تاريخٍ ستتناقله الأجيال..



من مقر ناديه #العالمي..

نجومنا يحتفلون مع العالم كله، بيوم ميلاد قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو 💛 pic.twitter.com/psDwF7imzY — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 5, 2025

ويستعد النصر لمواجهة الفيحاء مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري السعودي.

ويتواجد النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، في حين أن نادي الاتحاد يتواجد في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، وبنفس عدد النقاط يتصدر الهلال الترتيب بفارق الأهداف.

وأكمل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عامه الـ40، اليوم.

أرقام رائعة في مسيرة رونالدو

لعب رونالدو 1261 مباراة وسجل 923 هدفًا، وصنع 257 أسيست في مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

توزيع أهدافه في الأندية التي لعب لها:

ريال مدريد: 450 هدفًا، 120 أسيس

مانشستر يونايتد: 145 هدفًا، 57 أسيست

البرتغال: 135 هدفًا، 37 أسيست

يوفنتوس: 101 هدفًا، 20 أسيست

النصر: 87 هدفًا، 19 أسيست

سبورتينج لشبونة: 5 أهداف، 4 أسيست

كريستيانو رونالدو، واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، يمتلك سجلًا رائعًا من البطولات والجوائز الجماعية حيث توج بـ

1. دوري أبطال أوروبا: 5 مرات

2. كأس العالم للأندية: 4 مرات

3. أمم أوروبا: 1 مرة

4. دوري الأمم الأوروبية: 1 مرة

5. كأس العربية للأندية: 1 مرة

بالإضافة إلى

1. الدوري الإنجليزي: 3 مرات

2. الدوري الإسباني: 2 مرة

3. الدوري الإيطالي: 2 مرة

4. كأس الرابطة الإنجليزية: 2 مرة

5. كأس إنجلترا: 1 مرة

6. كأس الدرع الإنجليزي: 1 مرة

7. كأس إيطاليا: 1 مرة

8. السوبر الأوروبي: 3 مرات

9. السوبر الإسباني: 2 مرة

10. السوبر الإيطالي: 2 مرة

11. السوبر البرتغالي: 1 مرة

هذه البطولات تجعل كريستيانو رونالدو واحدًا من أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ كرة القدم.

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