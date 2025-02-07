صلاح مصدق مدافع الزمالك الجديد يظهر في النادي للمرة الأولى

استكمل نادي الزمالك اتفاقه مع المدافع المغربي صلاح مصدق، لاعب فريق نهضة الزمامرة المغربي، لتعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وظهر صلاح مصدق في نادي الزمالك اليوم، حيث يعد ذلك ظهوره الأول داخل القلعة البيضاء بعد إتمام اتفاقه مع الفريق.

وكان اللاعب المغربي قد وصل إلى القاهرة أمس، استعدادا للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

جدير بالذكر أن الزمالك لم يعلن حتى الآن، عن التعاقد مع صلاح مصدق بشكل رسمي.

وفي السطور التالية، نستعرض أرقام صلاح مصدق بعد اقترابه من الزمالك.

أرقام صلاح مصدق لاعب الزمالك المرتقب

ويلعب صلاح مصدق في مركز قلب الدفاع وقيمته السوقية 450 ألف يورو ويبلغ من العمر 26 عاما.

في الموسم الجاري خاض صلاح مصدق مع فريق نهضة الزمامرة المغربي 17 مباراة في جميع البطولات بواقع 1443 دقيقة، سجل خلالها هدفين وتلقى بطاقتين صفراء.

وفي إجمالي مشواره الاحترافي خاض "مصدق"، 100 مباراة بواقع 6467 دقيقة سجل خلالها هدفين وصنع هدفين وتلقى 11 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

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