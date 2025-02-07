الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يتفوق على الإسماعيلي في تاريخ المواجهات المباشرة قبل مباراة الليلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل مباراة اليوم في الدوري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الزمالك والاسماعيلي 

تواجه الزمالك والإسماعيلي في 109 مباريات في جميع البطولات. 

حقق الزمالك الفوز في 56 مباراة، فيما فاز الإسماعيلي 22 لقاء، وحسم التعادل 31 مباراة. 

واستطاع الزمالك تسجيل 149 هدفا في شباك الإسماعيلي، بينما سجل لاعبو الدراويش 91 هدفا. 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.


القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري


تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ14 برصيد 12 نقطة. 

ويدخل الفريقان اللقاء بحثا عن تحقيق الفوز، حيث يسعى الزمالك لاستعادة توازنه بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، بينما يأمل الإسماعيلي في الابتعاد عن مراكز الهبوط والتقدم في جدول ترتيب الدوري. 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير الجاري جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والاسماعيلي مباراة الزمالك والإسماعيلي الدوري الممتاز موعد مباراة الزمالك والاسم

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك يتحدى الإسماعيلي اليوم في قمة "أولاد العم" بالدوري الممتاز

فيورنتينا يضرب إنتر ميلان بثلاثية في مباراة مؤجلة بالدوري الإيطالي (صور)

ريال سوسيداد يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على أوساسونا 2-0 (صور)

شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي (صور)

صلاح مصدق يصل القاهرة قبل الانضمام رسميا لصفوف الزمالك

المثلوثي يصل القاهرة بعد إجراء عملية الصليبي بنجاح في ألمانيا

حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك في الدوري الممتاز
ads

الأكثر قراءة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في الأسواق

حزمة اجتماعية استثنائية، كيف ستواجه الحكومة التحديات الاقتصادية قبل رمضان والعيد؟

3 دعاوى منظورة أمام القضاء، إمام عاشور "كعب داير" على المحاكم

منوعات

المزيد

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية