غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل موقعة الإسماعيلي الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

ويفتقد الأبيض للعديد من اللاعبين في مباراة اليوم لأسباب مختلفة، ويغيب عن الزمالك كل من، محمود حمدي الونش لتعرضه لوعكة صحية، ومحمد شحاتة لإصابته بنزلة برد، وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وعمر جابر والتونسي حمزة المثلوثي للإصابة، بالإضافة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا لعدم الجاهزية الفنية وناصر منسي للإيقاف والبولندي كونراد ميشالاك وأحمد رفاعي ومهاب ياسر لأسباب فنية.

ويدخل الفريقان اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز، حيث يسعى الزمالك لاستعادة توازنه بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، بينما يأمل الإسماعيلي في الابتعاد عن مراكز الهبوط والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري.



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