جامعة القناة تطلق حملة توعية للمعلمين والمنسقين الصحيين بمدارس الإسماعيلية (صور)

أطلقت جامعة قناة السويس، حملة توعوية متكاملة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، وذلك بتوجيهات من الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

المستهدف من الحملة التي أطلقتها جامعة قناة السويس

واستهدفت الحملة توعية المعلمين والمنسقين الصحيين والأخصائيين الاجتماعين في مدارس محافظة الإسماعيلية.

جانب من فعاليات الحملة،فيتو

جانب من فعاليات الحملة،فيتو

تقديم البرامج التوعوية بالجامعة

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتقديم البرامج التوعوية التي تساهم في رفع كفاءة الكوادر التعليمية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية بما يحقق الأهداف المجتمعية والتنموية.

جانب من فعاليات الحملة،فيتو

جانب من فعاليات الحملة،فيتو

جاءت الحملة تحت إشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن الجامعة مستمرة في تقديم المبادرات التوعوية والصحية بالتعاون مع مختلف الجهات، مشددة على أهمية تزويد المعلمين والمنسقين الصحيين بالمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، مما يسهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة داخل المدارس، ويعزز من سلامة الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية.

جانب من فعاليات الحملة،فيتو

جانب من فعاليات الحملة،فيتو

وتنفيذ الحملة بالتنسيق بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، ممثلًا في إدارة الاتصالات والمؤتمرات، ومديرية التربية والتعليم ممثلة في المنسق الصحي للمديرية، وتضمنت عدة ندوات توعوية متخصصة. وتحت إشراف عام الدكتورة إيناس عبد الله، وإشراف تنفيذي للدكتورة منال فاروق، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدمت الدكتورة صفاء جمعة أبو السعود، الأستاذ المساعد بكلية التمريض، محاضرة تناولت تعريف ومبادئ الإسعافات الأولية، مواصفات المسعف، إلى جانب الإسعافات الأولية لحالات التسمم، والتشنجات، والالتواء، حيث عقدت الندوة بمدرسة التل الكبير الرسمية للغات.

جانب من فعاليات الحملة،فيتو

جانب من فعاليات الحملة،فيتو

جانب من فعاليات الحملة،فيتو

إقامة ندوة شاملة حول الإسعافات الأولية

كما قدمت الدكتورة لميس محمود، المدرس بكلية التمريض قسم صحة المجتمع، ندوة شاملة حول الإسعافات الأولية وكيفية تعامل المنسقين الصحيين مع الحالات الطارئة، متناولة الإسعافات الأولية للجروح، النزيف، الكسور، الإغماء، الحروق، والاختناق، وعُقدت الندوة بمدرسة محمود سليم الثانوية بفايد.

أهمية الإسعافات الأولية

واستكملت الدكتورة بسنت علي، المعيدة بقسم تمريض الأطفال، البرنامج التوعوي بتقديم محاضرة حول مقدمة وتعريف الإسعافات الأولية، أهمية الإسعافات الأولية، محتويات حقيبة الإسعافات الأولية، إلى جانب الإسعافات الأولية للنزيف الشرياني والوريدي والشعيرات الدموية، والإسعافات الأولية للحروق بمختلف درجاتها، بما في ذلك الحروق الكهربائية والكيميائية، مع شرح تفصيلي لكيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، حيث عُقدت الندوة بمدرسة الفريق عبد الغني الجمسي الثانوية المشتركة بالقنطرة شرق.

ساهم في تنظيم الحملة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، وسامح أحمد، المنسق الصحي بمديرية التربية والتعليم، حيث تم تنفيذ الفعاليات بنجاح وسط تفاعل كبير من المشاركين.



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