ورش عمل حول التصوير والإخراج السينمائي ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام

تتواصل فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث يقام بالصالون الثقافي بقصر ثقافة الإسماعيلية اليوم ندوتان متخصصتان ضمن ورشة صناعة الفيلم.

سيمينار حول التصوير السينمائي

ويقام ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، سيمنار حول التصوير السينمائي، يقدّمه مدير التصوير مصطفى نبيل، الذي سيستعرض خلاله أسس وتقنيات التصوير السينمائي، مع تسليط الضوء على عناصر الإضاءة، تكوين الكادر، وحركة الكاميرا.

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بالإضافة إلى مناقشة تجاربه المهنية ورؤيته حول تطور التصوير السينمائي في ظل التكنولوجيا الحديثة.

سيمنار للاخراج السينمائي

كما يقام في الساعة 3:00 عصرًا، سيمينار للإخراج السينمائي، يقدّمه المخرج مهند دياب، حيث يتناول أساليب السرد البصري، توجيه الممثلين، إدارة مواقع التصوير، والتخطيط البصري للمشاهد، إلى جانب مناقشة تجاربه الإخراجية.

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مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًّا للمواهب الجديدة في مجال السينما.

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