الجمعة 07 فبراير 2025
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شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

الفضة، فيتو
الفضة، فيتو

 كشفت شركة كندية متخصصة في تعدين الفضة عن حصولها على 4 تراخيص استكشافية جديدة بمنطقة بومدين بجهة درعة تافيلالت في المغرب.

 

توسيع نطاق عمليات التنقيب عن الفضة

 وذكرت شركة "آيا غولد آند سيلفر" أن الخطوة ستساهم في توسيع نطاق عمليات التنقيب عن المعدن المذكور التي تشرف عليها بالمنطقة إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا.

وقال المدير التنفيذي للشركة، بينوا لاسار: "على مدار الـ15 شهرا الماضية قمنا بتوسيع نطاق أنشطتنا في بومدين بنسبة 848%، بما يتماشى مع رؤيتنا لتوحيد الأراضي المحيطة بهذا المورد العالمي".

 

التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الاستكشاف الحديثة

وأضاف: "من خلال استخدامنا التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الاستكشاف الحديثة بشكل منهجي سنواصل تحقيق أهداف عمليات الحفر التي قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الموارد المستكشفة في بومدين".

وأكد أنه "تم الانتهاء من حفر ما مجموعه 17034 مترا في يناير الماضي"، ومتوقعا "إضافة جهازي حفر RC إضافيين في الأشهر القادمة كجزء من البرنامج الاستكشافي لسنة 2025".

وأفادت الشركة بأنها "ستواصل إضافة تراخيص استكشافية بشكل استباقي، مع تعميق فهمها للجيولوجيا الإقليمية، والهيكل، ونماذج التمعدن".

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تعدين الفضة بومدين درعة تافيلالت المغرب

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