الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

سلاح ترامب يصيبه !

 لن تتضرر كندا والمكسيك والصين وحدها من فرض ترامب تعريفة جمركية تتراوح ما بين 25 و10 في المائة، أمريكا سوف تتضرر أيضا، ولن يقتصر هذا الضرر على ارتفاع أسعار السلع الكندية والمكسيكية والصينية في أسواق أمريكا فقط، وإنما سيتسع الضرر ليشمل الاقتصاد الأمريكي الذى يراه خبراء اقتصاديين سيُصبِح مهددا بركود تضخمى وتراجع في معدل النمو الاقتصادي!

 
فهذا الارتفاع في الأسعار سيزيد من معدل التضخم في أمريكا، وقد يقتضى ذلك انتهاج سياسات نقدية متشددة من قبل الفيدرالي الأمريكي كما كان الحال منذ عام 2022 وحتى منتصف العام السابق، لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه، بينما تتزايد المطالب داخل أمريكا لخفض معدل الفائدة لدفع معدل النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الأمريكي من الوقوع في براثن الركود وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع.

 
إذن ليس المستهلكون وحدهم هم من سيدفعون ثمن قيام ترامب برفع التعريفة الجمركية على واردات أمريكا من كندا والمكسيك والصين، إنما الاقتصاد الأمريكي كله سيدفع نصيبه من الثمن، وهذا النصيب سيكون فادحا وكبيرا ومعطلا تنفيذ وعود ترامب الانتخابية بأحداث انطلاقة اقتصادية كبيرة.

 
هذا ما يحذر منه خبراء اقتصاديين أمريكيين وليس خبراء اقتصاديين من الدول التى استخدم ترامب سلاح التعريفة الجمركية ضدها، أى إنه يستخدم سلاحا ضد نفسه أيضا، أو سلاح سيصيبه عندما يطلقه.. 

ترامب يعترف!

الحرب التجارية بدأت!

 وربما لذلك قبل ترامب التفاوض مع المكسيك والصين حول قراره بزيادة التعريفة الجمركية على صادراتها للسوق الأمريكي، ولعل أحد من مساعديه وأعضاء إدارته نبهه إلى تداعيات قراره على الاقتصاد الأمريكي ذاته، وأيضًا على الاقتصاد العالمى كله أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع أسعار السلع الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأمريكى التعريفة الجمركية التضخم في أمريكا الفيدرالى الامريكى النمو الاقتصادى كبح جماح التضخم معدل النمو الاقتصادي وعود ترامب الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

ترامب يتراجع

القرصان الأمريكي!

ماذا يفعل معنا ترامب؟!

ترامب يعادي الفلسطينيين!

ترامب يخدع نفسه!

ads

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

أخبار مصر: تطور جديد بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، اختفاء طائرة ركاب أمريكية، قفزة للذهب، تحذير من الأرصاد، نتنياهو يهدد قطر

جميع رؤساء أمريكا لم يفعلوها، ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أرخص أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق

مفاجأة في سعر هذا العيار، أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

منوعات

المزيد

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية