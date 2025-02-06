ترامب يعترف!

اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بأن قراراته الخاصة برفع التعريفة الجمركية ستخلف ألما للأمريكيين! ولكنه هون من هذا الألم وبرره بأن أمريكا سوف تصير عظيمة! وهذه هى المرة الأولى التى يعترف فيها ترامب بأنه سوف يؤلم الأمريكيين بقراراته وسياساته..

والسؤال هل يتقبل الأمريكيون منه ذلك، خاصة من منحوه منهم أصواتهم في الانتخابات وأعادوه إلى البيت الأبيض مجددا أو الذين حجبوا أصواتهم عن منافسته كامالا هاريس؟

والإجابة مؤجلة لنحو عامين مقبلين سيكون فيهما ترامب قد اتخذ العديد من القرارات وانتهج العديد من السياسات، وتحديدا مع موعد انتخابات الكونجرس الجديدة.. فبعد أن أخفقت استطلاعات الرأي في انتخابات الرئاسة حينما حقق ترامب فوزا ساحقا لم تتوقعه هذه الاستطلاعات، لم يعد الاعتماد عليها مفيدا في رصد شعبية ترامب وما قد يطرأ عليها.. أما انتخابات الكونجرس فهى الاختبار العملى الواضح والجلى لشعبية الرئيس ترامب وما تعرضت له من تراجع أو تحسن.

فإذا احتفظ حزب ترامب الجمهورى بالأغلبية التى يحوزها الآن في مجلسى النواب والشيوخ فهذا سيعنى أن ثمة رضاء على سياساته الاقتصادية وقراراته التجارية، أما إذا حدث العكس وفقد الحزب الجمهورى أغلبيته في المجلسين أو أحدهما فهذا سيعنى تراجع شعبية ترامب وإنخفاض رضا الأمريكيين عن سياساته وقراراته.. وحتى يتحقق ذلك سيكون في مقدور الإعلام الأمريكي أن يعكس ملامح حالة الرضا أو عدم الرضا على قرارات ترامب الجمركية.



على كل حال إن اعتراف ترامب بعد إعلان قراراته بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات كندا والمكسيك والصين بأنها ستتسبب في بعض الألم للأمريكيين ربما تجعله يكبح جماح رغبته في مزيد من الزيادة في التعريفة الجمركية، حتى لا يتزايد عدم رضا الأمريكيين عليه وسياساته..

أى قد تحمى العالم من الوقوع في أتون حرب تجارية حادة تربك حركة التجارة العالمية وترفع أسعار السلع وتزيد معدل التضخم العالمى وتزيد أعباء الدول النامية وصاحبة الاقتصاديات الناشئة.

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