الحرب التجارية بدأت!

نفذ ترامب ما وعد وهدد به في حملته الانتخابية! فقد بدأ في إستخدام سلاح التعريفة الجمركية ضد كندا والمكسيك والصين، وهذه الدول أعلنت أنها سترد بذات السلاح!



ترامب فعل هذا ولم يعبأ بتحذيرات معارضة من أن ذلك سيلحق ضررا بالأمريكيين حينما سترتفع أسعار السلع التى زادت عليها الرسوم الجمركية كخطوة أولى ما بين عشرة وخمسة وعشرين في المائة، فقد كان كل همه فقط هو أن يوفر ذلك موارد مالية للخزانة الفيدرالية الامريكية تغنيه عن زيادة الضرائب.



ولن يتوقف ترامب بل إن ما إتخذه من زيادات للرسوم الجمركية على واردات بلاده من كندا والمكسيك والصين هى مجرد بداية فقط، فهو ينوى إقرار زيادات أخرى على ما تستورده بلاده من هذه الدول، وأيضًا غيرها من الدول مثل الدول الأوربية..

وسوف ترد كل هذه الدول بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات أمريكا لها، ليدخل العالم حربا تجارية ستؤذى كل دول العالم بلا إستثناء، لآن حرية التجارة العالمية سوف تتضرر وأسعار السلع سوف ترتفع، والتضخم العالمى بدلا من تخفيضه سوف يتزايد معدله، ومن سيدفع الثمن هم المستهلكون في العالم كله، وأيضًا المستثمرون والمنتجون، وبذلك سيخسر الجميع!



وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن ترامب سوف يتراجع عن تنفيذ تهديداته باستخدام سلاح الرسوم الجمركية ضد عدد من الدول.. بل لعل المرجح هو أن يتمادى في ذلك، خاصة بعد أن ترد الدول التى فرض عليها رسوما جمركية أكبر باستخدام ذات السلاح الاقتصادى.. وهذا يعنى أن عالمنا سوف يدخل مرحلة من الحرب التجارية الحادة ستلحق الأذى بكل دولة خاصة الدول النامية وصاحبة الاقتصاديات الناشئة.



والأمل معقود فقط على مؤسسات الدولة العميقة لكبح جماح ترامب للسير فى هذا الطريق وإيقافه عن التوسع في استخدام سلاح التعريفة الجمركية، بعد إقناعه إن ذلك لن يكون في مصلحة بلاده، بل إنه يضرها ويحشد دول العالم ضدها ويزيد التوتر العالمي!

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