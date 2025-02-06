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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".

بمواجهته اعترف بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميله سيئ النية (ميكانيكى"له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه، وعثر بحوزته على أجزاء من السيارات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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