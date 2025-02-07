الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

مدعون من 12 ولاية أمريكية يعتزمون رفع دعوى لمنع وصول وزارة ماسك إلى معلومات الأمريكيين

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

أعلنت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس أن مدعين عامين في 12 ولاية يعتزمون رفع دعوى قضائية لتقييد وصول وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك إلى المعلومات.


وقالت جيمس في بيان: "باعتباره أغنى رجل على وجه الأرض، فإن ماسك ليس معتادًا على أن يقال له "لا"، ولكن في بلادنا لا أحد فوق القانون. ولا يملك الرئيس سلطة تقديم معلومات خاصة لمن يختار، ولا يمكنه إيقاف المدفوعات التي يقرها الكونجرس".

واعتبرت أن مستوى الوصول الذي تتمتع به وزارة ماسك غير مسبوق وغير مقبول، ولا تتمتع وزارة الكفاءة الحكومية بمثل هذه الصلاحيات.

وأضافت أن المدعين العامين في 12 ولاية يعترضون على وصول ماسك ووكالته إلى المعلومات الشخصية والمصرفية للأمريكيين وسوف يرفعون دعوى قضائية "لوقف هذا الظلم".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن موظفي الإدارة التي يرأسها ماسك تمكنوا من الوصول إلى البيانات السرية لملايين الموظفين الحكوميين.

 وتضمنت البيانات المذكورة معلومات عن الموارد البشرية والعناوين والمرتبات والأسماء وأرقام الضمان الاجتماعي.

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