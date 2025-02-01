السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماسك يبدأ تنفيذ تكليف ترامب، وهذا ما فعله بموظفي الحكومة

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

منع مساعدو إيلون ماسك المكلفين بإدارة الهيئة الحكومية الأمريكية، موظفي الخدمة المدنية المتخصصين من الدخول إلى أنظمة الحاسب الآلي التي تحتوي على البيانات الشخصية لملايين الموظفين الاتحاديين، حسبما قال مسؤولان في إدارة الموارد البشرية الحكومية لوكالة "رويترز".

ومنذ توليه منصبه قبل 11 يومًا، شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عملية تغيير حكومي ضخمة، إذ أقال مئات الموظفين المدنيين وأبعدهم عن مناصبهم، في خطواته الأولى نحو تقليص حجم البيروقراطية وتعيين المزيد من المؤيدين له.

وتحرك ماسك، الذي كلفه ترامب بتقليص حجم القوى العاملة المدنية في الحكومة البالغة 2.2 مليون موظف، على نحو سريع لتعيين مؤيدين لترامب في الوكالة المعروفة باسم مكتب إدارة شؤون العاملين.

وقال المسؤولان اللذان تحدثا لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهما خوفا من رد الفعل، إن بعض الموظفين الكبار في مكتب إدارة شؤون العاملين منعوا من الولوج إلى بعض أنظمة البيانات التابعة للوزارة.

وذكر المسؤولان أن هذه الأنظمة تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة تسمى "الموارد البشرية المتكاملة للمؤسسات"، التي تحتوي على تواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي والتقييمات والعناوين المنزلية ودرجات الرواتب وطول خدمة العاملين الحكوميين.

وقال أحد المسؤوليْن: "ليس لدينا أي فكرة عن ما يفعلونه بأنظمة الحاسب الآلي والبيانات، وهذا يثير قلقا كبيرا، ولا توجد رقابة، ويخلق مخاطر حقيقية تتعلق بالأمن السيبراني والقرصنة".

ولا يزال بإمكان المسؤولين المتأثرين بهذه الخطوة تسجيل الدخول والوصول إلى خصائص مثل البريد الإلكتروني، لكن لم يعد بإمكانهم الاطلاع على مجموعات البيانات الضخمة التي تغطي كل جانب من جوانب القوى العاملة الاتحادية.

ولم يرد ماسك، أو مكتب إدارة شؤون العاملين، أو ممثلو الفريق الجديد، أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات التعليق.

كانت إدارة شؤون العاملين قد أرسلت مذكرات إلى الموظفين الحكوميين تطلب منهم بحث عروض التعويض المادي مقابل الاستقالة وقضاء عطلة في "وجهة الأحلام".

وتولى فريق يضم موظفين حاليين وسابقين لدى ماسك قيادة مكتب إدارة شؤون العاملين في العشرين من يناير، وهو اليوم الذي تولى فيه ترامب منصبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيلون ماسك إدارة الهيئة الحكومية الأمريكية موظفي الخدمة المدنية أنظمة الحاسب الآلي البيانات الشخصية لملايين الموظفين الاتحاديين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكتب إدارة شؤون العاملي
ads

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لافتراس أسد لعامل حديقة حيوان الفيوم (فيديو)

ننشر أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالبحيرة

جنازة مهيبة لعم سعيد ضحية أسد حديقة حيوان الفيوم (صور)

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

نجل فنان شهير يصدم 3 أشخاص بالبحيرة ويتسبب في وفاة أحدهم

بدء غلق شارع الهرم كليا من ميدان الجيزة إلى كوبري عباس لمدة 6 سنوات

ترقيصة بملايين، حساب بيراميدز يسخر من زيزو (صورة)

قرار عاجل من النيابة ضد نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد دهسه 3 أشخاص

منوعات

المزيد

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية