رئيس الوزراء: نعمل على إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك تحركات مكثفة لمنع تهجير سكان قطاع غزة، مع التركيز على إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث شدد على أن مصر لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، والتعامل مع التطورات الجارية بما يحفظ حقوقهم المشروعة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعمل على عدة مسارات دبلوماسية وإنسانية لضمان استقرار الأوضاع في غزة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى حلول تساهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين، وتعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

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