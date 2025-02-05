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خارج الحدود

نتنياهو من البيت الأبيض: إسرائيل لن تسمح لحماس بالبقاء في غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل لن تتنازل عن أهدافها، ولن تسمح لحماس بالبقاء في غزة".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قُبل اجتماع في البيت الأبيض، قال إنه سعيد بعد أن أطلق سراح الرهائن من الأسر كجزء من الصفقة مع حركة حماس.

وشدد على أنه مع "تدمير نظام حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو، أن "75% من الناس اعتقدوا أننا لن نستطيع استعادة الرهائن، لكننا فعلناها".

وعلَّق بالقول: "سنحاول مواصلة المرحلة الثانية من الاتفاق، وهذا أحد الأمور التي سنتحدث عنها".

وهذا أول اجتماع لترامب مع زعيم أجنبي منذ عودته إلى منصبه في 20 يناير، واستقبل ترامب نتنياهو عند باب البيت الأبيض بابتسامة والتقطت صور لهما.

ومن المتوقع أن يُركز الاجتماع على عدة مواضيع، من أبرزها بحث المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب التعامل مع الملف الإيراني.

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