شاب ينهي حياته بسبب أزمة نفسية وإدمان المخدرات في الجيزة

يواصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة وفاة استورجي موبيليا، شنقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة العمرانية، من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الواقعة، واستجواب أسرة المتوفى وشهود العيان للوقوف علي أسباب الحادث.

تلقى رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، إخطارا من المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث العمرانية، يفيد فيه بأن استورجي موبيليا 31 سنة، أنهى حياته شنقا بعد أن ربط حبل بجنش السقف بغرفته لمروره بأزمة نفسيه سيئة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

انتحار شاب بسبب المخدرات بالجيزة

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين، يفيد فيه بانتحار شاب يدعى “سلام. م”، يبلغ من العمر 22 عامًا.

أوضحت التحريات الأولية بواقعة إنهاء شاب حياته بتناوله مياه نار، أن الشاب كان يتعاطى المواد المخدرة بشكل كبير وبأنواع مختلفة.



وأكملت التحريات، أن الشاب أنتحر بسبب إدمانه للمواد المخدرة، فبعد تعاطيه المخدرات، تناوله سائل مياه النار، ليفقد حياته في الحال.

وعقب ذلك تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات بالواقعة.

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