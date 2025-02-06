الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

السجن 10 سنوات لعاطلين في الإسكندرية بتهمة الاتجار في المخدرات

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، فى جلسته المنعقدة، كلًا من " م.ا.ع" و" ا.م.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليهما وتغريمه كل منهم مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوطين، وألزامتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

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تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10651 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

 

كشفت التحقيقات قيام كل من "م.ا.ع" عاطل و"ا.م.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجدهم، وبمراقبتهما أبصرت القوة المتهم الثاني يناول أحد عملائه طربة من مخدر الحشيش، والتي تحصل عليها من المتهم الأول، من جوال كان بحوزته، ولاذ العميل بالفرار وتمكنت القوة من ضبطهما، وبفض محتويات الجوال تبين أنه يحوي علي عدد 59 طربة حشيش، وبتفتيش المتهمين عصر بحوزتهما علي مبالغ مالية وهاتفين محمولين، وبمواجهتهما أقر بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم 

 

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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جنايات الأسكندرية المواد المخدرة امنية النيابة بمديرية امن الاسكندرية

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