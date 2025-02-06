الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

بسبب ضرتها، القبض على سيدة أشعلت النيران داخل شقة زوجها

القبض على سيدة
القبض على سيدة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، سيدة بتهمة إشعال النيران داخل شقة زوجها والمقيمة هي معه بداخلها منعًا لإقامة ضرتها معها في الشقة بالقرب من مسجد عبدالرحيم القنائي في دائرة بندر قنا.

تفاصيل البلاغ فى قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة بالقرب من مسجد السيد عبدالرحيم القنائي في دائرة بندر قنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق وبعد الفحص تبين أن الواقعة وراءها شبهة جنائية وأن الزوجة هي من أشعلت النيران في شقتها بسبب زيارة ضرتها التي تقيم في سفاجا محافظة البحر الأحمر لها وخوفًا من إقامتها معها في الشقة أشعلت النار بها بسبب الغيرة.

تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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