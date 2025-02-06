الخميس 06 فبراير 2025
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مجلس مدينة الزقازيق يشن حملة نظافة مكثفة ويرفع إشغالات موقف المنصورة بالشرقية

حملة نظافة مكثفة
حملة نظافة مكثفة ويرفع إشغالات موقف المنصورة

تابع شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية مساء اليوم، اعمال النظافة العامة  للطرق والتأكد من رفع كافة المخلفات والتراكمات بالوحدات المحليه والقري التابعه لرئاسة المركز للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة حرصا على سلامة وراحة المواطنين. 

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فك شدة خشبية واعمدة خرسانية 

 كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق الأجهزة التنفيذية رؤساء الوحدات بالاشراف على النظافة العامة بالوحدات المحلية والقري فى الوحدات المحلية  ببهنباى وبالشوبك بسطه  وبشيبة النكارية وببردين  و  النخاس  تم التصدى لحالة بناء مخالف وفك شدة خشبية لتشييد أعمدة خرسانية  

رفع المخلفات الصلبة من مدخل المدينة 

وشدد رئيس المدينة على تكثيف اعمال النظافه بكافة الطرق السريعة ومداخل المدينة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد جانبى الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي الحضارى  للمدينة. 

حملة بطريق شارع موقف المنصورة 

كما قام رئيس المركزبشن حملة بطريق شارع موقف المنصوره واسفرت الحمله عن رفع حالات الاشغالات ورفع المخلفات التي يسببها الباعة الجائلين وتسليمها الى المخازن العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك للحفاظ على الشوارع نظيفة لتظهربالمظهر الحضاري اللائق.

رئيس مركز الزقازيق يتابع أعمال رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية

توجيهات المحافظ 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى  محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال النظافة العامة للطرق ورفع كافة الاشغالات والتراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين للمحافظة وازالة اى تعدى بالبناء علي وخلق بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

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شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق مدينة الزقازيق محافظة الشرقية رفع كافة المخلفات رفع التراكمات الوحدات المحلية القرى التابعة لرئاسة المركز

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