الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

اليوم، جنايات الزقازيق تستمع لدفاع المتهمة بقتل زوجها بمعاونة نجل شقيقتها بالشرقية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تستمع محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، لمرافعة الدفاع في محاكمة ربة منزل ونجل شقيقتها لاتهامهما بقتل زوج المتهمة بمركز كفر صقر.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.


تعود أحداث القضية رقم 15181 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3852 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 10 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "نها أ ال أ" 39 عاما، ربة منزل، ونجل شقيقتها "السيد م ال م ع" 17 عامًا، مقيمين بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "منير فكري" زوج المتهمة، ونحر رقبته بمركز كفر صقر.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ثم نحرت المتهمة رقبته على النحو المبين بالتحقيقات.

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مركز كفر صقر محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية كفر صقر

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