أول تعليق من الخارجية الفلسطينية على إعداد الاحتلال خطة لتهجير أهالي غزة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة التهجير والضم، مشيرة إلى أن حراكها متواصل لترجمة الإجماع الدولي إلى خطوات عملية لإفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني.

إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشاريع تهجير الفلسطينيين

كما حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي “على تنفيذ مشاريع تهجير شعبنا وضم أرض آبائه وأجدادها واستعمارها، خاصة بعد ما صدر عن وزير جيش حرب الاحتلال بشأن اعطائه التعليمات لإعداد الخطط لتنفيذ التهجير”.

إسرائيل ترتكب حرب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

واعتبرت الوزارة ذلك امتدادًا لحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد شعبنا، بما يعكس غياب شريك السلام الاسرائيلي والإمعان في إطالة أمد الاحتلال والصراع والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

رفض جرائم التهجير والضم

وأتمت الخارجية بيانها قائلة: ترى الوزارة أن تلك الردود تعبر عن العزلة الدولية لدولة الاحتلال أمام الإجماع الدولي الذي يتأكد يومًا بعد يوم على رفض جرائم التهجير والضم، والتمسك بحقوق شعبنا وضرورة حل الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين والشرعية الدولية وقراراتها.

جدير بالذكر أن أصدر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته لجيش الاحتلال بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة "طواعية"، وذلك في أعقاب طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته لمستقبل القطاع.

إسرائيل تتهم حماس استخدام سكان غزة كدروع بشرية

وأعرب كاتس، حسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، عن دعم ما وصفها بـ"الخطة الجريئة" لترامب والتي تتيح "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من القطاع "إلى أماكن مختلفة"، متهما حركة "حماس" بأنها "تمنع السكان من المغادرة، وتستغلهم كدروع بشرية".

واتهم كاتس حركة "حماس" بأنها "استخدمت سكان غزة كدروع بشرية، وزعم إنها أقامت بنى تحتية إرهابية في قلب المجتمع، وهي الآن تحتجزهم كرهائن، وتبتز الأموال منهم باستخدام المساعدات الإنسانية، وتمنعهم من مغادرة غزة".

الاحتلال يسعى لتهجير سكان غزة إلى إسبانيا وإيرلندا والنرويج كندا

واعتبر كاتس أن دولا مثل “إسبانيا وإيرلندا والنرويج”، التي انتقدت السياسات الإسرائيلية في غزة، "ملزمة" باستقبال الفلسطينيين إذا كانت مواقفها صادقة، مدعيا أن رفضها سيكشف "نفاقها"، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن بعض الدول، مثل “كندا”، لديها برامج هجرة منظمة سبق أن أعربت عن استعدادها لاستقبال سكان من غزة.

وتتضمن الخطة تمكين سكان غزة من الخروج عبر المعابر البرية، بالإضافة إلى "ترتيبات خاصة" للمغادرة جوا وبحرا.

وقال كاتس: "يجب السماح لسكان غزة بحرية الخروج والهجرة، كما هو الحال في أي مكان في العالم"، مضيفا أن خطة ترامب يمكن أن تعزز "خطط إعادة الإعمار في غزة منزوعة السلاح والتي لا تشكل تهديدا في مرحلة ما بعد حماس، والتي ستستغرق سنوات عديدة".

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