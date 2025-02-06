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خارج الحدود

الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف شاحنة من المساعدات الإنسانية دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 10 آلاف شاحنة من المساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 ويوم الأحد الماضي، أعلنت مصادر طبية في غزة، وصول 11 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت مصادر طبية في غزة، إن عددا من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف لا تستطيع  الوصول إليهم.

ووفقا للمصادر الطبية في القطاع، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي علي غزة إلى 47498 شهيدا و111592 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الخارجية الفلسطينية تحذر من مشاريع التهجير

في سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، من إقدام دولة الاحتلال على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بخطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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