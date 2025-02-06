الدفاع التركية: نعارض تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى

أصدرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه رفضها التام لدعوات تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.

مطالب الحكومة السورية الجديدة

ونقلت وكالة "الأناضول" بيان الدفاع الذي جاء فيه: "نعارض كليا نفي أو تهجير أو إرسال الشعب الفلسطيني من غزة إلى دول أخرى"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الهجرة من ديارهم بانتهاجها سياسات ضم أراضيهم إليها كما أنها في نفس الوقت تحرم اللاجئين الفلسطينيين أيضًا من حق العودة".

وعلى الصعيد السوري، قالت الدفاع التركية إنه "تماشيا مع مطالب الحكومة السورية الجديدة سيتم العمل على إعداد خارطة طريق مشتركة لتطوير قدرات الجيش السوري واتخاذ خطوات ملموسة بهذا الصدد".

سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلًا من الأراضي المدمرة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".

وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".

ترامب: يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى للعيش في سلام وأمان

وأضاف ترامب: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى للعيش في سلام وأمان، ويمكن للدول الغنية في المنطقة تمويل إنشاء مناطق جديدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن عدد هذه المناطق قد يصل إلى 12".

على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تُعد خططًا لسحب جميع قواتها من سوريا، وذلك بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب، ومسؤولون مقربون منه عن رغبتهم في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

وأفادت التقارير الأمريكية بأن مسؤولي البنتاغون شرعوا في وضع خطط للانسحاب الكامل من سوريا، والذي قد يتم خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا.



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